Dai dati diffusi in regione in 5.426 hanno ricevuto la quarta dose

Dal 28 maggio al 3 giugno in Basilicata sono state 783 le somministrazioni di vaccini contro il Covid-19. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata attraverso un report settimanale che viene adesso diffuso agli organi di stampa.

In particolare, finora hanno ricevuto la prima dose 468.255 persone (84,6 per cento), la seconda 442.050 (79,9 per cento) e la terza 357.062 (64,5 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 5.426 persone (un per cento).