Due feriti in codice rosso in ospedale. I giovani erano in viaggio per trascorrere una giornata in piscina

Tragedia questa mattina intorno alle 9.30 in territorio di Irsina lungo la Bradanica e in particolare verso la bretella di innesto alla Statale 96 bis in direzione Potenza: un’auto con a bordo cinque giovani di Irsina di età compresa tra i 17 e i 18 anni è precipitata in un dirupo dopo essere uscita fuori strada.

Grave il bilancio, che è di un morto e quattro feriti, di cui due sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno a Potenze e l’altro a Matera. A lavoro i Carabinieri con tutti i rilievi del caso per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del fuoco. Da quanto si è appreso i giovani erano in viaggio per trascorrere una giornata in piscina. Il traffico ha subito dei rallentamenti per diverse ore.

Silvia Silvestri