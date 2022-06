Send by email

Sono stati coinvolti in un tamponamento un camion e una Renault Clio

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada Statale Sinnica in territorio di Rotondella, nella corsia nord. Ad essere coinvolti in un tamponamento un camion e una Renault Clio, con quest'ultima che ha avuto la peggio, insieme al suo conducente che è rimasto ferito.

Sul posto la Polstrada di Policoro, Carabinieri, personale dell'Anas e i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo alla guida della Clio all'ospedale di Policoro per maggiori accertamenti. I mezzi incidentati sono stati recuperati dagli operatori della ditta Stigliano. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'incidente.

Claudio Sole