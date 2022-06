I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area del metanodotto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, oggi, alle ore 19.45 circa, sono intervenuti nei pressi di Tito Scalo per incidente stradale. Arrivati sul posto hanno trovato un furgone che per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada andando ad impattare contro la recinzione che delimita un metanodotto senza provocare danni alle tubazioni del gas.

Il conducente è uscito dal veicolo autonomamente senza riportare ferite. Durante le operazioni di soccorso è stata messa in sicurezza l'area ed il veicolo per evitare l'insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto Carabinieri e addetti alla rete metano.