Due persone ferite trasportate in ospedale. Cause dell’incidente ancora da accertare

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza ieri in torno alle 18.00, sono intervenuti sul raccordo autostradale Sicignano - Potenza tra l'uscita Potenza centro e Bucaletto direzione sud per incidente stradale. Arrivati sul posto, hanno trovato una autovettura tipo Volkswagen ID3 elettrica, che per cause in corso di accertamento è impattata contro il guardrail fermandosi di traverso a centro carreggiata.

Il conducente e passeggero a bordo del veicolo erano già stati trasportati in ospedale.Durante le operazioni di soccorso i VV.F. hanno messo in sicurezza l'area ed il veicolo per evitare l'insorgere di incendi.I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.Sul posto Polizia Stradale e personale Anas.