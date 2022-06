Send by email

Uno è avvenuto nel comune di Albano di Lucania l'altro a Potenza città

Il personale del sede VV.F. di Potenza oggi è stato impegnato su due incidenti stradali avvenuti in provincia di Potenza. Il primo intervento è avvenuto sulla S.S. 407 al km 19 alle ore 15.40 circa nel comune di Albano di Lucania, i VV.F. giunti sul posto hanno trovato un furgone che per cause ancora da accertare, si era capovolto rimanendo sulla sede stradale. La conducente, una donna di 55 anni, è stata affidata alle cure del personale del 118.

Il secondo incidente stradale è avvenuto a Potenza alle ore 17.30; nell'incidente è stata coinvolta una vettura che percorrendo via Baragiano si è capovolta rimanendo sulla sede stradale. Il conducente un uomo di 37 anni, senza conseguenze evidenti, è stato affidato alle cure del 118. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità ed hanno messo in sicurezza gli automezzi coinvolti negli incidenti. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale,118 e ANAS.