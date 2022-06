Era un operaio dipendente di una ditta esterna di manutenzione ad alcuni macchinari

Un grave incidente sul lavoro si è registrato questa mattina alla Centrale del Mercure di Laino Borgo in provincia di Cosenza, dove ha perso la vita un ragazzo, operaio dipendente di una ditta esterna di manutenzione ad alcuni macchinari. Originario della Puglia sarebbe rimasto vittima di una caduta in circostanze che sono in via di accertamento.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri della locale compagnia ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Lauria. Tanto lo sgomento e la rabbia nel piccolo centro calabro ai piedi del Parco Nazionale del Pollino.