Continua in regione la campagna vaccinale per contrastare il Covid

Dall'11 al 17 giugno in regione Basilicata sono state 520 le somministrazioni di vaccini contro il covid. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata attraverso il consueto bollettino settimanale.

In particolare, finora hanno ricevuto la prima dose 468.296 persone (84,6 per cento), la seconda 442.106 (79,9 per cento) e la terza 357.420 (64,6 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 6092 lucani, pari al 1,1%.