A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto, i quali non hanno potuto fare altro che costatare il decesso

Morte imprevista di un 74enne presso la piscina comunale di contrada Calda di Latronico questa mattina verso le ore 11,30. Si tratta di un pensionato del posto e residente nel centro termale latronichese, che ha perso la vita per un malore improvviso. L'uomo è stato subito soccorso dai presenti e dagli operatori del 118 arrivati prontamente sul posto. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi da parte degli operatori sanitari, compresa la guardia medica, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Una tragedia che ha scosso tutti i presenti, circa una quarantina di persone, che sono stati testimoni dell’accaduto. Lo sfortunato pensionato era frequentatore abituale della struttura, che ricordiamo è gestita dall'associazione Sporting club. L'uomo era stato già diverse volte presente all’apertura stagionale. Dopo la constatazione del decesso la salma è stata trasportata presso il suo domicilio mentre i Carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto, con tutti i rilievi del caso e capire se tutte le norme di sicurezza fossero in regola. Tuttavia per la circostanza la struttura è stata chiusa al pubblico in attesa della riapertura che avverrà dopo le conclusioni delle dovute indagini.

Oreste Roberto Lanza