Intervenuto anche l'elisoccorso per il trasporto di un ferito al San Carlo di Potenza

Brutto incidente stradale questa mattina poco dopo le ore 10.00 sulla Val d' Agri in territorio di Gallicchio, che ha visto coinvolte due auto una Kia Sportage e una Renault Clio, che per cause in fase di accertamento si sarebbero scontrate frontalmente tra di loro.

Il bilancio è di tre feriti, uno trasportato in eliambulanza al San Carlo di Potenza, un altro in ambulanza all'ospedale di Villa d'Agri e il meno grave è stato medicato in loco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e personale Anas. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Francesco Addolorato