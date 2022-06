Send by email

Ferita gravemente una donna trasportata all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera

Un incidente ha coinvolto un tir e 3 auto questa mattina poco prima delle ore 10.00 sulla strada statale 7, nei pressi di Matera, all’altezza del distributore di carburanti Air. Ferita gravemente una donna trasportata all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dal 118. La strada è stata chiusa per oltre un’ora per permettere ai soccorsi di intervenire e per poter effettuare i necessari rilievi.

Gravi disagi agli automobilisti deviati su altre arterie stradali, altri costretti anche a 10 km di coda. Sul posto sono intervenuti Polizia stradale, Polizia Locale, i sanitari del 118, il personale dell'Anas ed i Vigili del fuoco.

Silvia Silvestri