Incidente stradale questa sera poco dopo le ore 22.00, di martedì 21 giugno sulla strada Statale 106 in prossimità dello svincolo di Marconia di Pisticci al chilometro 439, direzione Taranto. Coinvolte tre auto: una Bmw Serie 3, una Ford Fuson e una Fiat Cubo che si sono scontrate tra di loro. Gli occupanti dei mezzi sono stati trasferiti tutti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Policoro per accertamenti.

Le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Il traffico è stato deviato per circa un'ora ad Andriace, direzione Taranto, con le auto che hanno imboccato la complanare sottostante alla 106, per riprendere la Statale al bivio di Marconia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pisticci, la Polstrada, il personale sanitario del 118 con diverse autombulanze, l'Anas e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero delle auto incidentate.

Claudio Sole