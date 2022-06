Grave l’autista del tir che è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale San Carlo di Potenza

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla Superstrada Basentana all’altezza dello svincolo per Vaglio di Basilicata. Un tir, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha prima sfondato il guard rail e poi ha invaso la corsia opposta. Per fortuna i conducenti delle auto in transito sono riusciti a frenare in tempo evitando così l'impatto con il grosso mezzo.

E' rimasto ferito gravemente l’autista del tir che è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale San Carlo di Potenza dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polstrada, personale dell'Anas e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a pulire l’asfalto dal gasolio versatosi e a recuperare il mezzo incidentato. Il traffico ha subito dei rallentamenti a causa delle operazioni di messa in sicurezza della strada.