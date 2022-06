Ad oggi in regione in isolamento domiciliare ci sono 8.099 persone

Sono 558 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 1.544 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che non vi sono state altre vittime del covid. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 52 persone, una delle quali una è in terapia intensiva. In un giorno sono guarite 308 persone. Ad oggi in isolamento domiciliare ve ne sono 8.099.

Tra i centri con il maggior numero di contagi oltre a Potenza, con 92 casi e Matera con 57, risulta la città di Policoro che ad oggi conta 32 positività.

