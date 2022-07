Custodia cautelare in carcere nei confronti di undici soggetti

Nelle prime ore del mattino, su disposizione della DDA, personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Potenza e militari della Compagnia Carabinieri di Melfi – Nucleo Operativo Radiomobile, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare con cui il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta di questo Ufficio, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di undici soggetti, degli arresti domiciliari nei confronti di altri tre soggetti e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altri due soggetti, tutti della zona del Vulture-Melfese, in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione mafiosa, di concorso esterno in associazione mafiosa, di possesso e detenzione illegale di arma da fuoco, di svariate estorsioni, tentate e consumate, di tentata rapina e di calunnia.

L’indagine è coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo lucano e svolta dalla Squadra Mobile di Potenza e dalla Compagnia Carabinieri di Melfi.