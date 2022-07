Negli ultimi due anni sono state eseguite 86 ordinanze cautelari per associazione mafiosa

La presenza e l'attività di clan mafiosi in provincia di Potenza, "non diversamente dalla provincia di Matera", genera un "elevato grado di allarme": è il giudizio della Procura distrettuale antimafia del capoluogo lucano, in occasione dell'operazione che, stamani, ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari nel Vulture-Melfese.

La Dda ha sottolineato che negli ultimi due anni sono state eseguite 86 ordinanze cautelari "per associazione mafiosa relative a sodalizi attivi sul territorio della provincia di Potenza", senza contare i recenti arresti per una bomba fatta esplodere davanti a un bar del capoluogo e a un arresto per estorsione nel 2020 il cui imputato è stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Potenza, a quattro anni e sei mesi di reclusione. La Procura distrettuale ha evidenziato anche gli "importanti riconoscimenti giudiziari" arrivati dopo le sue inchieste, come la sentenza emessa due giorni fa dal Tribunale di Matera contro un clan che operava nel Metapontino.