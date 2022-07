Le due auto coinvolte sono uscite fuori strada urtando le barriere laterali

Incidente stradale poco dopo le ore 18.00 di oggi all'uscita di Matera in direzione Laterza. Coinvolte due auto, una Peugeot e una Fiat Panda che per cause in fase di accertamento sono uscite fuori strada andando ad urtare le barriere laterali. Ad avere la peggio la Fiat Panda che si è ribaltata con i conducenti, padre, madre e due figli, rimasti feriti nel violento urto.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Matera, insieme agli operatori del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno trasportato all'ospedale "Madonna delle Grazie" i feriti. Il traffico ha subito dei rallentamenti con la strada che è rimasta bloccata al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi da parte degli organi preposti.

Oreste Roberto Lanza