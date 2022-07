Send by email

Inutili i soccorsi per l'uomo che è spirato per un malore improvviso

Un uomo è deceduto questa mattina verso le ore 10.00 a Marina di Pisticci, nei pressi della spiaggia di Terzo Cavone. Inutili i soccorsi per l'uomo che è spirato per un malore improvviso.

I sanitari del 118 arrivati immediatamente in loco con l'ausilio anche dell'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Pisticci per i rilievi del caso.