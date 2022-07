A rischio alcune aziende agricole e diverse abitazioni di campagna

Squadre di Vigili del fuoco, con il supporto di mezzi aerei, sono impegnate da ieri in un grosso incendio divampato nel territorio di Tricarico, in provincia di Matera. Gli interventi, resi complicati dal vento, vedono impegnati diversi uomini dei Vigili del fuoco e personale della Protezione Civile insieme ai volontari.

In particolare nel bosco di Tricarico, sono impegnate 19 squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, con il supporto di altre tre del Consorzio di Bonifica della Regione Basilicata e mezzi aerei Canadair ed Erikson, che stanno effettuando numerosi lanci di acqua. Le fiamme hanno distrutto alcuni ettari di vegetazione. Gli interventi dei Vigili del Fuoco stanno evitando che le fiamme possano raggiungere alcune aziende agricole e diverse abitazioni di campagna.

Un altro incendio che però è stato circoscritto e in via di bonifica è stato domato in località San Teodoro di Pisticci. Anche in questo caso sono stati impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco insieme alla Protezione civile.