Completati prima di ferragosto i lavori su quattro tratti del raccordo autostradale Sicignano- Potenza dove, pero, resteranno aperti i cantieri per almeno cinque anni. La notizia direttamente dall’Anas Basilicata che precisa come i lavori permetteranno di mettere in sicurezza i viadotti presenti. Il primo raccordo ad essere completato sarà quello presente all’altezza del viadotto Tora, dove al momento mancano le sole barriere e la segnaletica. Questo permetterà di eliminare una delle otto deviazioni presenti da tempo sul tratto interessato. Poi a seguire altre aperture. “Sempre prima dell’esodo estivo – sottolinea l’ingegnere Carlo Pullano, responsabile Anas Basilicata – saranno eliminate le deviazioni presenti sul tratto Vietri e Balvano dove stiamo concludendo i lavori, riuscendo a ridurre il disagio della deviazione da quattro chilometri a un chilometro e 400 metri”.

Un disagio ridotto che per il periodo estivo verrà attenuato; i cambi di carreggiata resteranno ma in alcuni tratti della Sicignano-Potenza il disagio sarà ridotto. Interessato sarà anche il tratto Potenza Ovest e la zona industriale di Tito dove si prevede il ritorno alla normalità delle due carreggiate e tra Vietri e Balvano con una riduzione del tratto di circolazione su un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione. Ma all’orizzonte si prospetta l’apertura di altri cantieri. “Sul raccordo – aggiunge l’ingegnere Carlo Pullano – è previsto un investimento di oltre 180 milioni tutti finanziati. Quindi è chiaro che si prevede un susseguirsi di chiusure e aperture di nuovi cantieri”. Così facendo la prospettiva ben chiara e che per i prossimi almeno cinque anni il tratto stradale verrà interessato da una forte mobilitazione di cantieri. “Per questo – conclude Carlo Pullano – abbiamo cercato di cadenzare al questo programmazione per ridurre al minimo il disagio”.

Oreste Roberto Lanza