Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Negli ospedali lucani sono ricoverate 72 persone, tre in più rispetto a ieri

Sono 1.084 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 2.580 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altre 431 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 72 persone, tre in più rispetto a ieri, delle quali una in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza.

I lucani attualmente positivi sono 11.572. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è di 903 (nelle ultime 24 ore non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 137.124 guarigioni.

CLICCA QUI PER IL REPORT COMPLETO