Deceduta una donna di 83 anni di Matera morta presso il proprio domicilio

Sono 1.032 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 2.721 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che è stato registrato anche un altro decesso, si tratta di una donna di 83 anni di Matera deceduta presso il proprio domicilio.

Sempre nella giornata di ieri sono state registrate altre 567 nuove guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 71 persone (una più di ieri), delle quali nessuna in terapia intensiva. Al momento preoccupano il numero dei positivi riscontrati ieri in alcuni centri. A Potenza città sono 110 i tamponi positivi, in provincia invece, Venosa con 40 casi e Rionero con 28 positivi sono quelli con il maggior numero. A Matera invece sono 168 i positivi riscontrati, in provincia a Policoro 31 e Bernalda 29, sono i centri con i casi maggiori di giornata.

