Si tratterebbe del titolare della struttura che ha battuto violentemente la testa a terra

Incidente al Kartodromo "Orloseo" di Roccanica questa mattina. Dalle prime informazioni una persona alla guida di un kart ha investito il titolare della struttura.

L'uomo è caduto a terra battendo la testa con violenza. In soccorso sono arrivati subito i sanitari del 118, l'uomo dopo i primi accertamenti è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Dopo la caduta però sarebbe stato cosciente.