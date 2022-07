Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Negli ospedali lucani ad oggi sono ricoverate 88 persone. I lucani attualmente positivi sono 13.269

Sono 558 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1.605 tamponi, sia molecolari che antigenici. Lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri due decessi. Si tratta di un uomo di 79 anni di Francavilla in Sinni e di un uomo di Muro Lucano di 88 anni deceduto al San Carlo, nel reparto Medicina Interna. Inoltre è stato registrato il decesso di un residente in Puglia ma ricoverato presso l'ospedale di Matera.

Nella stessa giornata sono 205 le nuove guarigioni. Negli ospedali lucani ad oggi sono ricoverate 88 persone, delle quali due in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 13.269. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è di 910, mentre fino ad ora sono state registrate 138.582 guarigioni.

CLICCA QUI PER IL REPORT COMPLETO