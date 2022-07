Send by email

E' stato condannato dal Tribunale di Lagonegro al risarcimento del danno patito dal militare

Era l'anno 2017 quando nel Senisese si sono verificati una serie di furti in appartamento, ed in quella occasione attraverso un commento sotto ad un post su Facebook, nel mese di dicembre dello stesso anno, un cittadino del posto aveva offeso e diffamato con frasi pesanti e lesive verso la propria persona un Carabiniere, che si è costituito parte civile. Per questo motivo è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro al risarcimento del danno patito dal Carabiniere, più il pagamento delle spese legali e processuali e alla pena di 9 mesi di reclusione.

Una sentenza che evidenzia come la diffamazione a mezzo internet, in questo caso con un commento ad un post su Facebook, può essere considerato un reato in quanto viene diffuso fra un alto numero di persone. Il reato è quello previsto dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale.