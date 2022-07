Send by email

Circa 200 le persone, fragili e anziani in attesa di ricevere la propria dose di vaccino

A Potenza da questa mattina è corsa alla quarta dose di vaccino anti covid-19: nell'hub delle tende del Qatar, allestito nel parcheggio dell'ospedale San Carlo nelle prime fasi della campagna vaccinale, erano circa 200 le persone, fragili e anziani, in attesa. Oggi, giovedì, è l'unico giorno della settimana in cui - secondo le disposizioni dell'Azienda sanitaria di Potenza - era possibile vaccinarsi, fino alle ore 13.30.

Momenti di tensione sono stati registrati perché a quelli che avevano prenotato sulla piattaforma si sono aggiunte decine di persone che si sono presentate direttamente per ricevere la terza o, soprattutto, la quarta dose. I volontari della Protezione civile, per evitare che le persone aspettassero sotto il sole, li hanno fatti sistemare all'interno, in una delle altre tende.