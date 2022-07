Send by email

L'automobile per il forte impatto è andata a sbattere sulle barriere laterali

Incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 106 in territorio di Rocca Imperiale, a confine con la Basilicata. Coinvolti una Lancia Ypsilon ed un furgone, carico di mobili, che in fase di marcia ha tamponato violentemente l'automobile che per il forte impatto è andata a sbattere sulle barriere laterali.

Il bilancio è del ferimento di due persone, trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto due pattuglie della Polizia stradale di Trebisacce, i sanitari del 118 e i dipendenti dell'Anas. I veicoli incidentati sono stati recuperati dal personale della ditta Stigliano che sono intervenuti con due mezzi. Il traffico ha subito forti rallentamenti a causa della strada chiusa per circa due ore.