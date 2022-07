Negli ospedali lucani sono ricoverate 94 persone, nessuna delle quali è in terapia intensiva

Dal 9 al 15 luglio in Basilicata sono state somministrate 2.172 dosi di vaccino, con un aumento netto rispetto alla settimana precedente (879): lo si ricava dalla tabella diffusa dall'ufficio stampa della giunta regionale. In particolare, sono aumentate le quarte dosi che, nel periodo considerato, sono salite alla quota totale di 9.761 (1,8 per cento) dalle 7.581 della settimana precedente (1,4 per cento). Dal 9 al 15 luglio, poi, la prima dose di vaccino è arrivata a 468.366 somministrazioni (84,7 per cento); la seconda a 442.216 (79,9 per cento); la terza a 358.405 (64,8 per cento).

Nel frattempo Sono 890 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 3.085 tamponi. Lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che ha registrato un'altra vittima del Covid, si tratta di un uomo di 91 anni di Tursi, era ricoverato al “Madonna delle Grazie” di Matera, nel reparto di Malattie Infettive. Negli ospedali lucani sono ricoverate 94 persone, nessuna delle quali è in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 15.809 persone, oltre mille in più rispetto a ieri. In un giorno si sono registrate 561 guarigioni.

