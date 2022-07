In forma precauzionale sono state evacuate 6 persone residenti nella zona

Questa mattina verso le ore 13,30 nel centro storico di Pomarico, in via Largo, nei pressi della Chiesa Madre si è verificato un nuovo evento franoso causato da una perdita di una condotta idrica dell’Acquedotto Lucano. Il tutto ha causato l'improvvisa apertura di una voragine al suolo che ha coinvolto un piccolo escavatore che è caduto all'interno. Gli operai di Acquedotto Lucano, che lavoravano sul cantiere per riparare una perdita della condotta idrica, hanno subito lanciato l'allarme. Al momento non si segnalano feriti.

In forma precauzionale sono state evacuate 3 persone residenti e 3 persone alloggiate in seconda casa che sono ubicate nelle vie Largo, Gelso ed Eraclea. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Ferrandina, i Carabinieri e la Polizia Locale di Matera. In paese intanto l’acqua potabile non è ancora disponibile nelle abitazioni.