Gravi problemi a causa di rotture di condotte idriche e fognarie minano le civili abitazioni

“Non sono più disposto ad assistere a tragedie sfiorate per cause non imprevedibili e non naturali”. Queste le parole nette e chiare del sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, consigliere provinciale con delega al Bilancio, Programmazione, Polizia Provinciale. Da tempo nel comune di Pomarico, in provincia di Matera, si verificano continui smottamenti e crolli a causa di rotture di condotte idriche e fognarie diventate nel tempo con cadenza quotidiana. L’ultimo evento quello di ieri che ha creato una voragine in pieno centro abitato mentre, gli operai di Acquedotto Lucano erano a lavoro per riparare l'ennesima perdita, e con un piccolo escavatore che è caduto all'interno di questa grossa buca piena di acqua.

Il tutto ha indotto il Sindaco Mancini ad interessare le autorità competenti: “Nei prossimi giorni chiederò a sua Eccellenza il Prefetto l'apertura di un tavolo tecnico permanente con la Regione Basilicata, l'acquedotto Lucano, l'Egrib e la stessa Prefettura di Matera”. La comunità cittadina da tempo è preoccupata per questi eventi che vanno anche ad incidere sulla stabilità di strutture pubbliche e private del centro abitato. “Le continue rotture delle tubazioni dell'Acquedotto Lucano precisa Francesco Mancini - sindaco di Pomarico- stanno letteralmente sgretolando in modo inesorabile la zona castello. Credo sinceramente che non possiamo più fare affidamento solo alla buona sorte che ci ha assistito in passato, vedi la grande frana e che ci continua ad assistere ogni giorno”.

Alla base di tutto ciò bisogna trovare le risorse finanziarie per una nuova rete idrica perché questo sembra il vero problema. “Bisogna accelerare il più possibile l'iter già avviato con Egrib - aggiunge Francesco Mancini - per lo stanziamento dei finanziamenti di una nuova rete idrica, fognaria e di acqua bianche di tutto il centro storico di Pomarico. Questo è l'unico e il solo modo possibile per evitare tragedie troppe volte sfiorate”. Nell’immediato il comune presumibilmente sta valutando le azioni da mettere in cantiere. “Per adesso - conclude Francesco Mancini - il Comune di Pomarico garantirà tutto il sostegno possibile ai cittadini e invita tutti i proprietari di immobili che hanno subito danni da rotture o perdite a segnalare il tutto ad Acquedotto Lucano”.

Oreste Roberto Lanza