Hanno strappato dal collo dell'anziana donna una collana in oro

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Irsina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera due persone residenti nella provincia di Salerno di 39 e 32 anni che, nel tardo pomeriggio del 7 luglio, si ritiene essersi rese autori del furto con strappo ai danni di una signora 93enne del posto. I due si sono presentati a casa dell’anziana quali addetti alla vendita di prodotti di una nota azienda fornitrice di energia chiedendo di entrare, ma allorquando la donna si è avvicinata al cancello rifiutando loro l’accesso, uno di questi ha infilato la mano tra le grate strappandole dal collo una collana in oro. Le indagini hanno permesso in poche ore, attraverso la raccolta di testimonianze e la visione di sistemi di videosorveglianza installati nei paraggi dell’abitazione dell’anziana vittima, di giungere all’identificazione dei due soggetti, che sono risultati non nuovi a tali azioni criminose, nei cui confronti sono in corso indagini da confermare in sede processuale.

L’attività preventiva e repressiva dell’Arma del luogo e della Compagnia Carabinieri di Tricarico si è dimostrata particolarmente sensibile e fattiva in tale ambito: dall’inizio dell’anno si è proceduto ad una costante sensibilizzazione per la prevenzione dell’odioso fenomeno dei reati nei confronti delle fasce deboli, anche porta a porta e con incontri con gli anziani presso parrocchie di tutti i comuni della provincia, e 3 sono le persone già identificate e denunciate per analoghi reati consumati proprio in Irsina. Il furto con strappo è punito con la pena della reclusione da 4 a 7 anni. I due soggetti saranno a breve proposti per il Foglio di via obbligatorio da Irsina con divieto di ritornarci.