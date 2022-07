Fino ad adesso in Basilicata sono state inoculate 12.606 quarte dosi

Nella settimana dal 16 luglio a ieri, 22 luglio, in Basilicata sono state effettuate 3.295 vaccinazioni anti covid-19. Lo ha reso noto in un comunicato la task force regionale. Nella settimana precedente erano state 2.172, dal 2 all'8 luglio 879. In totale, i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 468.393 (84,7 per cento), quelli che hanno avuto la seconda 442.249 (79,9 per cento) e quelli che hanno avuto anche la terza sono 358.752 (64,8 per cento), Sono state infine inoculate in totale 12.606 quarte dosi (2,3 per cento).

Intanto nella giornata di ieri sono emersi 706 nuovi positivi in Basilicata, dopo l'esame di 2.517 tamponi (molecolari e antigenici). Lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri due decessi e 672 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 102 persone (sette meno di ieri), delle quali una in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 15.465. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 920, mentre finora sono state registrate 146.506 guarigioni.

