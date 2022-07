Anche la domenica è stata molto impegnativa per i Vigili del fuoco, in particolare a Pomarico

Nello scorso fine settimana, tra Pisticci e Pomarico, in provincia di Matera, diversi incendi hanno distrutto oltre 350 ettari di vegetazione. Il dato è stato fornito dalla comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Maddalena Lisanti. Ora la situazione nei due comuni materani è sotto controllo, con in atto le operazioni di bonifica. Sabato scorso, a Pisticci, un incendio alle porte della città aveva reso necessaria l'evacuazione di circa 150 persone, rientrate a casa solo dopo diverse ore. Le fiamme avevano messo in serio pericolo il quartiere Cammarelle, all'ingresso della città materana.

Anche la domenica è stata molto impegnativa per i Vigili del fuoco, in particolare per i roghi che a Pomarico hanno interessato Bosco Manferrara e contrada San Lorenzo. Molte ore di lavoro hanno permesso al personale interessato in prima linea di mettere in sicurezza diverse zone evitando il propagarsi di altri focolai.