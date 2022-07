Potenza, intyervento Vigili del Fuoco per incidente cittadino. Solo paura per le persone coinvolte

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, verso le ore 19.40 di ieri, sono intervenuti per un incidente stradale nella rotatoria tra via Ciccotti e via Di Giura a Potenza.

Giunti sul posto, hanno trovato due autovetture coinvolte una Toyota Yaris ed una Fiat 500 L.

All’interno della Yaris, che a seguito dell’impatto si è cappottata, vi era un giovane, mentre nella Fiat 500 L una donna, entrambi all’arrivo del Vigili erano già fuori dalle rispettive auto.I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l'insorgere di incendi.La strada è stata chiusa per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso e ripristino del manto stradale.I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, 118 e soccorso stradale.