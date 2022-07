Trovati nell'auto 19 contenitori in quattro dei quali vi era la cocaina. Sequestrate anche alcune banconote

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto, 45enne, residente nel capoluogo lucano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, nella serata di sabato scorso, 23 luglio, intorno alle 21.00, i militari, durante lo svolgimento di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, in particolare delle fattispecie connesse al fenomeno della droga, hanno notato un’autovettura, con a bordo un uomo, che, alla vista degli operanti, ha effettuato una manovra sospetta.

Il movimento non è passato inosservato, tanto che i Carabinieri hanno subito deciso di fermare la corsa del mezzo e procedere ad un controllo. Nella circostanza il conducente si è mostrato preoccupato ed insofferente alla verifica dei militari, motivo, ulteriore, per cui gli stessi hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare. Iniziativa che ha sortito esiti positivi, tanto che i Carabinieri hanno rinvenuto, nella disponibilità dell’uomo, denaro contante in banconote di vario taglio, mentre in auto, occultati all’interno del vano porta fusibili, sono stati trovati 19 “bussolotti”, 4 dei quali contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 3 grammi.

I restanti 15, sebbene vuoti, presentavano tracce della medesima sostanza. A quel punto si è proceduto a sequestrare sia lo stupefacente che il denaro, ritenuto costituire il provento dell’attività di spaccio. L’uomo, di fronte a tali evidenti elementi probatori, pur sussistendo, in suo favore, i caratteri della presunzione di innocenza, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la sua abitazione, in quanto sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il risultato operativo conseguito si inserisce nell’ambito delle più ampie attività di controllo del territorio di competenza del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che, attraverso i propri reparti dislocati nell’intera provincia, assicura un costante monitoraggio delle forme delittuose presenti, tra cui il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti