Sono 958 i nuovi positivi in Basilicata, accertati dopo l'esame di 3.538 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, che ha registrato anche altre tre vittime del covid. In particolare si tratta di un uomo di Marsico Nuovo di 84 anni deceduto presso il San Carlo nel reparto di Terapia Intensiva, poi di una donna di Matera di 89 anni, ed infine, di un uomo di Melfi di 94 anni, deceduto presso il San Carlo nel reparto di Malattie Infettive.

Negli ospedali sono ricoverate 91 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 15.157 persone: in un giorno i guariti sono stati 1.232.

