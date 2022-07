In uno scontro frontale sono rimaste ferite due persone trasportate in ospedale

Nel pomeriggio di ieri incidente stradale sulla strada Statale 407 Basentana al km 81+500, in territorio di Pisticci, direzione Potenza. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale: una Mercedes ed una Passat, con il ferimento dei rispettivi conducenti.

Sul posto sono intervenuti la Polstrada di Policoro, la Polizia del Commissariato di Pisticci, personale dell'Anas e i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti, un uomo di Altamura e un altro di Salerno, negli ospedali di Policoro e Matera. Per loro ferite varie ma non sarebbero in pericolo di vita. Il traffico ha subito dei rallentamenti per diverse ore.