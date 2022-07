Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

A fine turno aveva messo in un borsone medicinali e altro materiale

È stata scoperta dalla Polizia a portare via medicinali e dispositivi sanitari. È successo a Melfi in provincia di Potenza, dove un'infermiera del 118 è stata denunciata dalla Polizia per peculato.

La donna è stata fermata al termine del suo turno di servizio nella postazione ubicata all'interno della zona industriale di San Nicola di Melfi. Finito di lavorare aveva messo alcuni medicinali e dei i dispositivi sanitari, poi sequestrati, all'interno di un borsone dirigendosi verso la propria automobile.