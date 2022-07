La ragazza trasportata con l'eliambulanza a Potenza. Da non escludere l'improvviso passaggio di un cinghiale

Incidente stradale questa mattina a Scanzano Jonico verso le ore 7.00 in via Lido Torre, strada che porta sulla principale spiaggia scanzanese. Un'auto Fiat 600 con a bordo un ragazzo ed una ragazza, è finita in una scarpata. Ad avere la peggio una 20enne che per le gravi ferite riportate è stata trasportata in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Il ragazzo invece, è stato portato in gravi condizioni dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro.

A vaglio degli inquirenti la dinamica dell'accaduto, da non escludere l'improvviso passaggio di un cinghiale sulla strada che ha fatto sbandare il mezzo. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri di Policoro, i Vigili del fuoco e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero dell'auto incidentata finita nella scarpata.

Claudio Sole