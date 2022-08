Send by email

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, danneggiato lo sportello e la fiancata dell'auto

E' successo poco dopo le ore 22.00 sulla strada Statale 106 al km413 in territorio di Rocca Imperiale al confine con il comune di Nova Siri. Il conducente con l'auto in avaria si è accostato e nello scendere dal mezzo per mettere i dispositivi di sicurezza, si è visto improvvisamente arrivare un'automobile che gli ha distrutto lo sportello appena aperto e danneggiato la fiancata.

Fortunatamente non era ancora sceso dal mezzo, altrimenti sarebbero state ben più gravi le conseguenze. Sul posto sono sopraggiunti due volanti dei Carabinieri, il personale dell'Anas e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo incidentato.