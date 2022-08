A spasso nei parcheggi del lido ed incuranti della gente che affollava la zona

E' successo poco prima della mezzanotte di oggi con un branco di cinghiali che ha attraversato i parcheggi del lido di Policoro ed incuranti della gente che affollava la zona. Il tutto è stato ripreso con il cellulare poi successivamente pubblicato su Facebook da Rocco Corsano, consulente Rai, che ha postato il video. Un problema quello dei cinghiali a Policoro e nell'intero metapontino, che abbiamo segnalato più volte sul nostro giornale in questi anni.

Una presenza invasiva quella dei cinghiali che finiscono col provocare danni ingenti alle attività agricole e alla circolazione stradale, dagli esiti, in alcuni casi, anche gravi per le persone coinvolte. Fortunatamente in questo episodio al lido di Policoro non si segnalano danni a cose o persone.

Claudio Sole