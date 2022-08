Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

In fiamme diversi ettari di bosco adiacente al raccordo con la strada Statale 7 direzione Basentana

Un incendio di grosse dimensioni si è propagato nel pomeriggio di ieri nei pressi della strada Statale 7 in territorio di Miglionico, in provincia di Matera. In fiamme diversi ettari di bosco adiacente al raccordo con la SS7 direzione Basentana.

Il traffico ha subito dei rallentamenti a causa del denso fumo sprigionato, con le auto che hanno rallentato la propria marcia. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia stradale per veicolare il traffico. L'incendio è stato domato in serata con il completamento delle operazioni di bonifica.