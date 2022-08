Nella caduta si è fratturato una gamba ed è stato trasportato in ospedale

A Matera un turista toscano di 50 anni, originario di Massa Carrara, è stato soccorso dal personale del 118 e da una squadra dei Vigili del fuoco in quanto caduto durante un’escursione nei Sassi nei pressi del ponte Tibetano che collega la città al Parco della Murgia materana. Il turista, rispetto a quanto ci è stato comunicato, nel cadere si è fratturato una gamba, intervenuti altri escursionisti è stato contattato il 118.

I medici una volta sul posto, hanno provveduto ad immobilizzare l'arto del turista, in seguito con l’aiuto della squadra dei pompieri, che ha raggiunto il luogo e un elicottero Drago AB 412 del reparto volo del Corpo, il turista è stato trasportato all'ospedale di Matera. Non è la prima volta che i Vigili del fuoco hanno soccorso escursionisti in difficoltà, per incidenti o perché dispersi lungo la Gravina, fortunatamente anche questa volta il repentino intervento e la professionalità degli operatori hanno permesso un intervento efficiente e la risoluzione di uno spiacevole incidente.

Silvia Silvestri