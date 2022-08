Rottura di una adduttrice dell’acquedotto Lucano che alimenta circa una quarantina di paesi

Un torrente in piena con acqua e fango che ha invaso dei terreni ed una strada sottostante alla rottura. E' successo stamattina a Potenza. Alle ore 08.25 circa, sono intervenuti i Vigili del fuoco in via Mezzana per la rottura di una adduttrice dell’acquedotto Lucano che alimenta circa una quarantina di paesi. Giunti sul posto, hanno trovato una condotta di grosse dimensioni, che per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell’acquedotto, è scoppiata provocando un grosso smottamento del terreno.

Le prime operazioni sono state quelle di messa in sicurezza dell’area interessata e monitorato lo smottamento fino all’avvenuta chiusura dell’acqua. A causa dello smottamento si è danneggiato un muro di contenimento a ridosso di un'abitazione la quale non ha riportato particolari danni. Il tutto è tornato alla normalità dopo alcune ore di intenso lavoro da parte dei Vigili del fuoco.