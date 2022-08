Si sono scontrate per cause da accertare due automobili, con un finita in una scarpata

Dodici Vigili del fuoco, con due autopompe, due fuoristrada e un'autogrù, sono intervenuti ieri sera, in contrada "Piro Sorba" di Forenza, in provincia di Potenza, per prestare soccorso alle persone coinvolte in un incidente stradale in cui è morto un giovane di 22 anni.

Si sono scontrate, per cause da accertare, due automobili: oltre alla vittima, tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo abbastanza grave. L'autogrù è stata necessaria per recuperare una delle due auto, finita in fondo a una scarpata.