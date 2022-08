Segnalato anche un 35enne trovato in possesso di due spinelli con 3 grammi circa di hashish

A Senise, un ragazzo di 21 anni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Potenza dai Carabinieri della locale Compagnia, per guida in stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Coinvolto in un sinistro stradale mentre conduceva un motociclo, è risultato sprovvisto di patente e positivo ad oppiacei e cocaina. Il mezzo, tra l’altro, è risultato essere sprovvisto della copertura assicurativa.

Sempre a Senise è stato segnalato alla Prefettura di residenza un 35enne del cosentino, controllato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due “spinelli”, contenenti 3 grammi circa di hashish. Nella circostanza la patente di guida gli è stata ritirata.