Durante controlli che hanno interessato il Potentino sono state denunciate in stato di libertà altre persone

A cavallo del Ferragosto, periodo di massima concentrazione turistica sia nelle numerose comunità che lungo le strade del potentino, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i reparti dipendenti, ha programmato apposite attività preventive di controllo del territorio, finalizzate a garantire sicurezza e migliore fruibilità delle località interessate da una così rilevante affluenza di persone preannunciata per la corrente stagione estiva e, nei fatti, riscontrata quotidianamente. In tale contesto è stata intensificata la presenza e vigilanza sulle strade oltre che nei luoghi di ritrovo soprattutto dei giovani nei tanti paesi, in occasione di manifestazioni estive che caratterizzano detta fase, con l’intento di assicurare il regolare svolgimento dei momenti di aggregazione, prevenire e reprimere la commissione di reati in genere, favorire il rispetto delle normative di settore.



Nel dettaglio, durante tali attività istituzionali, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno proceduto, come di seguito indicato, a:

Lavello: ad arrestare, in flagranza di reato, un 50enne, extracomunitario, per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre maltrattava e percuoteva la compagna, una 48enne del luogo. L’immediato e risolutivo intervento presso la loro abitazione, ha permesso di evitare che la condotta tenuta dall’aggressore potesse sfociare in ulteriori e più gravi conseguenze; deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tre persone resesi responsabili di violazioni in materia di armi. Perquisizioni veicolari hanno permesso di acclarare come le stesse portassero in luogo pubblico, un manganello in legno, la prima, un coltello a serramanico di genere proibito la seconda e, la terza, un fucile da caccia calibro 12, con relative cartucce a palla ed un coltello a serramanico, anch’esso di genere vietato; segnalare due persone alle competenti Prefetture di Potenza e Foggia in quanto trovate in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish;

Potenza: deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 33enne di origine romena, colto fuori dalla propria abitazione oltre l’orario consentito, contravvenendo alle prescrizioni della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., emessa dal Tribunale di Potenza, cui era sottoposto; segnalare alla Prefettura del capoluogo 2 persone in possesso di stupefacente del tipo “hashish”, sequestrato.

Nel corso dei servizi sono stati, inoltre, controllati 319 automezzi, 34 esercizi pubblici, identificate 460 persone, elevando 27 contravvenzioni al C.d.S., eseguendo il sequestro di 1 autoveicolo ed il ritiro di 2 patenti di guida ed altrettante carte di circolazione. Il monitoraggio proseguirà anche per la restante parte dell’estate, con l’impiego dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nei numerosi centri della provincia, ove l’Arma è capillarmente presente, prioritariamente indirizzato a garantire le ordinarie condizioni di ordine e sicurezza pubblica, oltre che prevenire eventuali forme di reato.