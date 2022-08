Send by email

Erano partiti dal Santuario della Madonna del Pollino. Impegnato nelle ricerche il Soccorso Alpino Basilicata

Dopo una lunga ed estenuante ricerca sono stati ritrovati i due escursionisti baresi dispersi per tutta la mattinata. I due partiti in mattinata dal Santuario della Madonna del Pollino e diretti verso Serra di Crispo da informazioni precise avevano smarrito il sentiero nei pressi di Fosso Iannace, ritrovandosi in serie difficoltà su delle pareti rocciose.

Poi l’ambiente impervio ha costretto i due a chiamare il 112 che tempestivamente tramite il comando di Senise ha allertato il Soccorso Alpino Basilicata. La presenza poi di Guardie Attive del Soccorso Alpino Basilicata e Calabria ha fatto sì che l’intervento si sia concluso prima del calare del sole. Dopo il ritrovamento i due escursionisti sono stati sottoposti a visita medica con le loro condizioni di salute che sono risultate buone. Prontamente riaccompagnati presso le loro auto situate al Santuario della Madonna di Pollino.

Oreste Roberto Lanza