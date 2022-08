Un numero molto al di sotto di quello della settimana precedente

Sono state solo 550 le vaccinazioni eseguite in Basilicata nella settimana dal 13 agosto a ieri, un numero molto inferiore a quello registrato nei sette giorni precedenti.

Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, la prima dose è a quota 468.496 (84,7 per cento), la seconda a 442.326 (79,9 per cento) e la terza a 359.517 (65 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 18.062 persone (3,3 per cento).