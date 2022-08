Fatale lo scontro con un'automobile che non ha lasciato scampo al motociclista

Una persona ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14.00 a Policoro in un'incidente stradale all'incrocio tra via Agrigento e via Forlì. È stato fatale per un 50enne lo scontro terribile con un'automobile. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, intervenuti anche con il supporto dell'elisoccorso.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per ricostruire il terribile incidente. Il traffico è stato bloccato.

Claudio Sole